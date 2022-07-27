شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مرانه الأخير فى الغردقة استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى إلى محافظة القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء، تمهيداً لاستقلال الطائرة المتجهة لمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة الثانية عصراً.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على منافسه الجونة غداً الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن، منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

ومن المعروف أن الدراويش سيخوض مرانه الأخير بالجونة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الانتصارات لتصحيح وضعه بجدول الدورى، الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وتشهد هذه المباراة غياب أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق للإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء عقب حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد بيراميدز الأخيرة.