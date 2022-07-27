شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الصومال اليوم فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب الشباب مواليد 2003 نظيره الصومالى اليوم في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.