شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره فريق مصر المقاصة، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، التي تمتلك حقوق بث بطولة الدوري الممتاز.

من جانبه، أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم الأربعاء أمام مصر المقاصة، خوفًا من الابتعاد عن صراع المنافسة على جدول الدوري الممتاز في ظل صحوة منافسه الزمالك، بالإضافة إلى محاولته استغلال معاناة الفريق الفيومي الذي يحتل المركز الأخير في جدول الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة ومتبقي للأحمر مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل فريق مصر المقاصة المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.



واصل السباق على لقب هداف الدوري المصري للموسم الحالي اشتعاله مع انطلاق منافسات الجولة 27 من المسابقة.

وسجل مصطفى شلبي مهاجم إنبي هدفا لفريقه من ركلة جزاء في مرمى الاتحاد السكندري، ليعدل من وضعيته في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم.



ورغم أن مهاجم الفريق البترولي لم يهنأ بهذا الهدف، نظرا لخسارة فريقه بنتيجة (1-2) على استاد الإسكندرية، فإنه اقتحم به المربع الذهبي في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

ورفع مصطفى شلبي رصيده إلى 10 أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم، منها 6 أهداف من ركلات جزاء، ليتساوى مع زميله النيجير جون إيبوكا في المركز الرابع في ترتيب الهدافين.



ويعد مهاجم الفريق البترولي، البالغ من العمر 27 عاما، أحد اللاعبين البارزين في الدوري المصري هذا الموسم، ورشحته تقارير صحفية كأحد الصفقات المحتمل أن تنتقل إلى الأهلي هذا الصيف.

مصطفى شلبي لاعب إنبي

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 13 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) 12 هدفا

مروان حمدي (سموحة) 12 هدفا

مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) 10 أهداف.

شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) 9 أهداف



تتصارع الأندية في كل مكان حول العالم على حصد الألقاب، غير أن صراعا آخر ظهر في الأفق مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

ويتمحور هذا الصراع حول ماهية الأندية الأكثر شعبية، سواء على أرض الواقع، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت المتنفس للأندية الشعبية في ظل غياب الجماهير عن ملاعب كرة القدم المصرية في السنوات الأخيرة.



ويأتي في مقدمة تلك الأندية الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويجات بألقاب البطولات المحلية سواء الدوري (42 لقبا)، أو الكأس (37 لقبا).



وبلغ إجمالي عدد متابعي حسابات الأهلي على جميع مواقع التواصل الجتماعي 40 مليونا و315 ألف شخص، منهم 15 مليونا و159 ألف شخص على موقع "فيسبوك".



أما حسابات النادي عبر موقع "تويتر" فتم تقسميها إلى 3، الأول باللغة العربية ويتابعه 9 ملايين و187 ألف شخص، والثاني بالإنجليزية ويتابعه 4 ملايين و228 ألف شخص، والثالث بالفرنسية ويتابعه 485 ألف شخص.

كما يتصدر الأهلي قائمة حسابات الأندية المصرية في موقع "إنستجرام" بـ8 ملايين و756 ألف شخص، وموقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" بـ2.5 مليون متابع، وموقع "يوتيوب" بـ1.08 مليون متابع.

ويأتي خلف الأهلي في قائمة الأندية الأكثر شعبية عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الدوري المصري الغريم التقليدي الزمالك.

وبلغ إجمالي عدد متابعي حسابات نادي الزمالك على جميع مواصل التواصل الإجتماعي نحو 14 مليونا و520 ألف متابع، من بينهم 7 ملايين و67 ألفا على موقع "فيسبوك".

وفي موقع "تويتر"، يتابع حساب النادي باللغة العربية 5 ملايين و208 آلاف شخص، مقابل 235 ألف متابع لحساب النادي بالإنجليزية، و36 ألفا لحساب اللغة الفرنسية.

وعبر موقع إنستجرام، بلغ عدد الأشخاص الذين يتابعون حساب الزمالك 1.8 مليون متابع، مقابل 174 ألف شخص على "تيك توك".

بيراميدز

ورغم أنه نادٍ حديث الظهور، إلا أن بيراميدز حظى بأهتمام جماهيري كبير منذ تواجده في الدوري المصري الممتاز، خاصة منذ تحويل اسمه من "الأسيوطي" في 2019.

وبلغ إجمالي عدد المتابعين لحسابات نادي بيراميدز على جميع مواصل التواصل الجتماعي 3 ملايين و900 ألف متابع، منهم نحو 2.5 مليون على موقع "فيسبوك".

بالإضافة إلى ذلك، يتابع بيراميدز 541 ألف شخص على موقع "تويتر"، و552 ألفا في "إنستجرام"، و176 ألف شخص في موقع "تيك توك".

المصري البورسعيدي

وجاء في المركز الرابع كأثر الأندية المصرية جماهيرية على مواقع التواصل الجتماعي نادي المصري البورسعيدي بـ1.5 مليون متابع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل عدد متابعي المصري على موقع "فيسبوك" 1.14 مليون متابع، بالإضافة إلى 227 ألف و330 شخص في "تويتر" و168 ألف شخص في "إنستجرام".

الإسماعيلي

وفي المركز الخامس يأتي نادي الإسماعيلي، والذي بلغ عدد متابعيه مليون و170 ألف شخص، منهم 744 ألف و215 شخصا على "فيسبوك".

وفي تويتر يتابع حساب الإسماعيلي نحو 311 ألف شخص، بالإضافة إلى 109 آلاف عبر إنستجرام.