شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طريقة التصويت لمحمد صلاح في جائزة شخصية العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في القائمة المختصرة لجوائز "Ethnicity Awards" في بريطانيا، مع مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة الملهمة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

ويتنافس محمد صلاح على الفوز بلقب أفضل شخصية رياضية في بريطانيا ضمن جوائز "Ethnicity Awards"، مع مجموعة من أبرز الرياضيين يتقدمهم العداء البريطاني الأسطوري مو فرح ومواطنته دينا أشر.

تعرف على طريقة التصويت لمحمد صلاح في جائزة شخصية العام



قائمة المرشحين تضم نجمي كرة القدم الإنجليزية، بوكايو ساكا جناح أرسنال ودومينيك كالفيرت ليون مهاجم إيفرتون، فضلا عن الرباعة الإنجليزية كارنجيت كاور باينس، ومواطنتها كاترينا جونسون تومسون نجمة ألعاب القوى، والملاكمة ناتاشا جوناس وسائق الدراجات الجنوب أفريقي نيكولاس دلاميني.

ما هي جوائز "Ethnicity Awards"؟

حسب موقع "ymliverpool"، فإن جوائز "Ethnicity Awards" تعني باللغة العربية "جوائز الأقليات العرقية في بريطانيا".



وتمنح الجائزة للأفراد الذين لديهم سجل حافل بالعمل من أجل تعزيز المساواة ودعم الأقليات في المجتمع.

الحساب الرسمي لجوائز المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صورة الدولي المصري محمد صلاح، معلنا ترشيحه لحصد جائزة أفضل رياضي مؤثر في بريطانيا لعام 2022

ولا يشترط الموقع التسجيل به للتصويت، لكنه يتضمن خيارا يمنح أي متصفح فرصة إعطاء صوته مجددا حال تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمي.. رابط التصويت لمحمد صلاح في جائزة شخصية العام.

اللاعبون المرشحون لجائزة شخصية العام في بريطانيا

المصري محمد صلاح - لاعب ليفربول

البريطاني مو فرح - عداء

البريطانية دينا أشر - عداءة

بوكايو ساكا - لاعب أرسنال

دومينيك كالفيرت ليون لاعب إيفرتون

الإنجليزية كارنجيت كاور باينس - رباعة

الإنجليزية كاترينا جونسون تومسون - لاعبة ألعاب القوى

الإنجليزيةناتاشا جوناس - ملاكمة

الجنوب أفريقي نيكولاس دلاميني - سائق دراجات

ويواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المنافسة على مختلف الجوائز الفردية الكروية أو الرياضية في بريطانيا.

وتم الإعلان الثلاثاء عن القائمة المختصرة لجوائز "Ethnicity Awards" مع مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة الملهمة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

صلاح كان ضمن المرشحين على شخصية العام الرياضية ضمن جوائز "Ethnicity Awards"، وذلك مع مجموعة من أبرز الرياضيين يتقدمهم العداء البريطاني الأسطوري مو فرح ومواطنته دينا أشر.

قائمة المرشحين تضم نجمي كرة القدم الإنجليزية، بوكايو ساكا جناح أرسنال ودومينيك كالفيرت ليون مهاجم إيفرتون، فضلا عن الرباعة الإنجليزية كارنجيت كاور باينس، ومواطنتها كاترينا جونسون تومسون نجمة ألعاب القوى، إلى جانب الملاكمة ناتاشا جوناس وسائق الدراجات الجنوب أفريقي، نيكولاس دلاميني.



وبحسب موقع "ymliverpool"، فإن جوائز "Ethnicity Awards" تعني باللغة العربية "جوائز الأقليات العرقية في بريطانيا" وتمنح للأفراد الذين لديهم سجل حافل بالعمل من أجل تعزيز المساواة ودعم الأقليات في المجتمع.

ويقول موقع "ymliverpool" عن ترشيح صلاح: "لقد أصبح مو شخصية بارزة لدى المسلمين، وهذا من أبرز عوامل ترشحه لهذه الجائزة المرموقة".

يذكر أن عام 2022 شهد تتويج صلاح بعدة جوائز فردية بارزة، أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأحسن لاعب والتي تمنح من رابطة كتاب كرة القدم، فضلا عن هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، إلى جانب أفضل لاعب في ليفربول.

أشعل مشجع مصري كان حاضرا في إحدى تدريبات فريق ليفربول، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد صلاح نجم "الريدز".

ويخوض ليفربول حاليا فترة تحضيرية في النمسا استعدادا للموسم الكروي المقبل، وذلك بمشاركة كل نجومه، وعلى رأسهم صلاح.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعين، والذين يتضح من طريقة كلامه بأنه من أبرز عشاق محمد صلاح، وهو يهتف له بصورة مثيرة.

المشجع ظل يهتف لصلاح، قائلا: "يا صلاح أنا أخوك من مصر يا صلاح"، فما كان من النجم المصري إلا وأنا قام برد التحية له.



وكرد فعل على تحية صلاح، أعرب المشجع عن سعادته الغامرة بموقف الدولي المصري، قائلا: "حبيبي يا صلاح، الله أكبر عليك يا أبو مكة".

ولم يعرف المكان أو التوقيت الذي تم فيه تصوير هذا الفيديو، لكن الأكيد أنه خلال جولة ليفربول التحضيرية التي بدأت في آسيا، وانتقلت حاليا إلى النمسا.