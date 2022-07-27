لم يتحمل ما حدث في مباراة إيسترن كومباني .. تطورات الحالة الصحية لكابتن مصر «حسام حسن»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الحساب الرسمي للكابتن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات حالته الصحية بعدما تعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم عقب انتهاء مباراة فريقه مع إيسترن كومباني، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكتب الحساب الرسمي للكابتن حسام حسن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله الكابتن حسام حسن بخير بعد شعوره بارتفاع في ضغط الدم أثناء مباراة إيسترن كومباني والنادي المصري والآن هو بخير الحمد لله».

الأولى لحسام حسن

وتعتبر هزيمة اليوم هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

كنت خارج حساباته الفنية

في حديثه في برنامج البريمو قال أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق ":

«حسام حسن المدير الفني السابق لفريق الزمالك لم يكن مقتنعاً بإمكانياتي الفنية مع الفريق، ودائماً ما كنت خارج حساباته الفنية في المباريات لفترات طويلة».