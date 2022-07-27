شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مواصلة قطار الانتصارات أمام مصر المقاصة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة صعبة حينما يحل ضيفاَ ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل تعادل فريق مصر المقاصة سلبياً مع طلائع الجيش في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثالث في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى ومحمد شريف وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الأهلى في مباراة مصر المقاصة بسبب الإصابة، فيما يستعيد المارد الأحمر جهود المالى أليو ديانج في مباراة الليلة بعد الغياب عن مباراة الجونة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

في المقابل ، طالب تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة بعدما قبع في المركز الأخير في ظل إشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 60 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة.