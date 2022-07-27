شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. رئيس أتلتيكو مدريد يحسم الجدل حول التعاقد مع النجم "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم إنه من المستحيل أن ينضم كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لفريقه.

مفاجأة.. رئيس أتلتيكو مدريد يحسم الجدل حول التعاقد مع النجم "رونالدو"

واستمرت الشائعات طوال فترة الانتقالات الصيفية بشأن رغبة لاعب ريال مدريد السابق في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد أن قضى هناك موسما، إثر فشل الفريق الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وارتبط اسم رونالدو 37 عاما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بالانتقال لعدة أندية أوروبية، من بينها تشيلسي، وبايرن ميونخ، فيما أشارت تقارير حديثة أنه من الممكن أن ينتقل لأتلتيكو مدريد.

ولكن تم نفي هذا الأمر من قبل سيريزو، الذي قال للمحطة الإذاعية "كوب":"لا أعلم من اخترع هذه القصة الخاصة بانتقال رونالدو لأتلتيكو مدريد".

وأضاف:"بالتأكيد هذا غير صحيح. من المستحيل بالنسبة له أن يأتي لأتلتيكو مدريد".

وتواجد رونالدو ووكيله خورخي مينيدز في تدريبات مانشستر يونايتد الثلاثاء للحديث بشأن مستقبله.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية يوم السبت استعدادا للموسم الجديد.

كشف أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كواليس تراجع العملاق البافاري عن فكرة ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد مع تبقي موسم واحد في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويتمسك خورخي مينديز وكيل رونالدو بمسألة رحيل الدون بشكل نهائي عن النادي الإنجليزي هذا الصيف، رغم حقيقة فشله حتى الآن في تسويق اللاعب لأندية أوروبية كبيرة، ومن بينهم بايرن ميونخ.

وعن ذلك، قال أوليفر كان لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد ناقشنا موضوع كريستيانو رونالدو داخليًا، أنا أعتبره أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف: "ثم توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من تقديرنا الكبير لكريستيانو، إلا أنه لن يتناسب مع فلسفة بايرن ميونخ في الوضع الحالي".

وغاب رونالدو عن معسكر مانشستر يونايتد التحضيري حتى الآن، ولم يعود إلى مدينة "مانشستر" إلا مساء الإثنين، ليصل لمقر تدريبات الفريق، صباح الثلاثاء، ويعقد جلسة وصفت بالعاصفة مع مسؤولي اليونايتد بحضور وكيله أعماله خورخي مينديز، لبحث مستقبله، والذي لم يحسم حتى الآن بالبقاء أو الرحيل.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.

شهدت الجلسة التي عقدت بين مسؤولي مانشستر يونايتد، ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، كواليس مثيرة.

رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد مع تبقي موسم واحد في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



رونالدو غاب عن معسكر مانشستر يونايتد التحضيري حتى الآن، ولم يعود إلى مدينة "مانشستر" إلا مساء الإثنين، ليصل لمقر تدريبات الفريق، صباح الثلاثاء، ويعقد جلسة وصفت بالعاصفة مع مسؤولي اليونايتد بحضور وكيله أعماله خورخي مينديز.

وبحسب محطة "كادينا كوبي" الإذاعية الإسبانية، فإن الجلسة، شهدت طلب خورخي مينديز من إدارة مانشستر يونايتد تمديد عقد كريستيانو رونالدو، حتى يتمكن من المغادرة هذا الموسم على سبيل الإعارة، ما دام أن النادي لا يريد التخلي عن اللاعب نهائيا هذا الصيف.



مينديز أوضح لإدارة يونايتد أن الدون يتمسك بالانتقال هذا الموسم، ولو على سبيل الإعارة إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، على أن يعود مرة أخرى لمان يونايتد عقب نهاية هذا الموسم.

إدارة مانشستر يونايتد أبلغت رونالدو أنه ضمن خطط المدرب الهولندي إيريك تين هاج، والذي سيعمل بقوة على تحسين وضعية الفريق وعودته مرة أخرى للمنافسة على الألقاب والمشاركة في دوري الأبطال، لكن يبدو أن الدون يتمسك بالرحيل هذا الصيف.

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يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.