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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهت ودية ريال مدريد ضد كلوب أمريكا المكسيكي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان ريال مدريد خسر بهدف من برشلونة، في بداية استعداداته للموسم الجديد، قبل التعادل مع النادي المكسيكي.

كيف انتهت ودية ريال مدريد ضد كلوب أمريكا المكسيكي؟



أقيمت المباراة فجر الأربعاء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ضمن بطولة ميرينج بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023.

بدأ فريق كلوب أمريكا التسجيل بعد 5 دقائق عن طريق هنري مارتن، وعادل النتيجة لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 22.

شهدت المباراة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لأول مرة في استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد، واستطاع بعد 22 دقيقة فقط تسديد الكرة بشكل رائع بقدمه اليمنى لتسكن مرمى حارس المرمى المونديالي فرانسيسكو جييرمو أوتشوا.

في الدقيقة 40 سنحت لبنزيما فرصة خطيرة وكاد أن يمنح فريقه التقدم، بعد مرواغة قوية استطاع خلالها التخلص من 2 من لاعبي المنافس وتسديد الكرة، لكنها مرت بجانب المرمى.

وكان كريم بنزيما آخر لاعب بالفريق ينضم لمعسكر ريال مدريد بعد إجازته.

ويبدأ اللاعب الفرنسي هذا الموسم كأفضل مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد الأداء الممتاز الذي قدمه العام الماضي، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الألقاب الـ3 التي فاز بها ريال مدريد، خاصة دوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الثاني، سجل إيدن هازارد هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل ألفارو فيدالجو النتيجة قبل النهاية بـ9 دقائق.

وغاب عن مباراة ريال مدريد ضد كلوب أمريكا داني كارفاخال بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل.

وكان الفريق المكسيكي خسر مباراتيه السابقتين في أمريكا بنفس النتيجة 1-2 ضد تشيلسي ومانشستر سيتي، كما خسر مباراة في الدوري المكسيكي قبل مواجهة ريال مدريد.

أعلن باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي تعاقده مع المدافع متعدد الاستخدامات نوردي موكيلي قادما من لايبزيج.

وودع موكيلي، الذي انضم إلى لايبزيج من مونبلييه منافس باريس سان جيرمان المحلي في 2018، الفريق الألماني وجماهيره في وقت سابق اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ولم يتم الكشف التفاصيل المالية للصفقة، لكن ذكرت تقارير إعلامية أن المدافع البالغ عمره 24 عاما وقع لبطل فرنسا مقابل 16 مليون يورو تشمل المكافآت.

ورغم أنه كان يتوقع أن يحصل سان جيرمان على خدمات المدافع الفرنسي ذو الأصول الكونغولية، لكن جاءت مفاجأة تتمثل في تفكير ريال مدريد باقتناص اللاعب من أيدي النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد تابع باهتمام موقف نوردي موكيلي هذا الصيف، كما أجرى بعض الاتصالات مع معسكر اللاعب، لكن الأمور لم تصل إلى حد التقدم بعرض رسمي لضمه.

وشهد هذا الصيف حساسية شديدة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بعد نجاح الأخير في تجديد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي حتى صيف 2025، ومنعه من الانتقال مجانا لصفوف النادي الملكي.

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يذكر أن موكيلي خاض 146 مباراة مع لايبزيج في كافة المسابقات وساعده على بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، كما أحرز لقب كأس ألمانيا كأول لقب كبير لهذا النادي.

وشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني عما دار بينه وبين زملائه الجدد حول الهزيمة التاريخية بنتيجة 2-8 ضد بايرن ميونخ.



وشارك ليفاندوفسكي في فوز بايرن ميونخ 8-2 على برشلونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، حيث سجل الهدف السادس ليلتها.

وبعد نحو عامين من تلك المباراة، انتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ، في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية.

وسُئل ليفاندوفسكي عما دار بينه وبين لاعبي برشلونة حول تلك المباراة، حيث أكد أنه لم يتحدث معهم في هذا الشأن.

وأوضح المهاجم البولندي -في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية-: "لم أتحدث مع اللاعبين في هذا الأمر، هذا جزء من الماضي، من الأفضل ألا ننظر للماضي، هذا رأيي".

ليفاندوفسكي تحدث أيضا عن تسجيله رباعية في مرمى الغريم الأزلي لبرشلونة، ريال مدريد، في أثناء تمثيل بروسيا دورتموند الألماني في عام 2013، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المهاجم البولندي في هذا الصدد: "الجميع يتذكر تلك المباراة، كانت قبل سنوات قليلة".

واستدرك: "ولكن علينا أن نفكر فيما علينا فعله وليس فيما قمنا بفعله من قبل".