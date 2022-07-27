شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق “ليفربول” الإنجليزي يطلق تطبيقًا خاصًا به للهواتف الذكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق فريق “ليفربول” الإنجليزي تطبيقًا خاصًا به للهواتف الذكية، وهو مُخصص للبيع بالتجزئة “أونلاين”، والذى يوفر العديد من العروض والخصومات لفريق “الريدز”، ومن المتوقع أن يكون للملك المصري محمد صلاح نصيب الأسد في بيع التيشيرت الخاص به.

فريق “ليفربول” الإنجليزي يطلق تطبيقًا خاصًا به للهواتف الذكية

وبحسب موقع “thisisanfield”، أطلق فريق “ليفربول” التطبيق الحصري الذى سيوفر عروضًا غير متاحة غير “أونلاين" فقط، من أجل تسهيل الأمر على محبي ومشجعي الريدز.

ومنذ توقيع الشراكة بين “ليفربول” و“نايكي” الشهيرة للملابس الرياضية في 2020، انتعشت سوق المبيعات وكذلك الأرباح للجهتين، وبالتالي فالخطوة الجديدة تأتى تتويجًا للتعاون المشترك بينهما.

كانت عملية الشراء تتم في السابق إما من خلال المتجر نفسه، أو عبر الموقع الرسمي، إلا أنه من خلال الموبايل الآن سيصبح الأمر في غاية السهولة والسرعة، كما أن التطبيق متاح لمستخدمي آندرويد عبر هذا الرابط وآيفون من هنا.

يتيح التطبيق ميزة حفظ ما يعجبك من منتجات للشراء لاحقًا، بالإضافة لإظهار أقرب متجر رسمي لفريق ليفربول لشراء أي من منتجات الريدز.

يأتي ذلك بعد ما كشف لاحقًا ليفربول عن الزي الجديد المخصص له في موسم 2022 /2023، كما أنه من المتوقع أن يكشف عن الزي الجديد عقب انتهاء فصل الصيف الجاري، أيضًا كشفت إدارة الفريق أن العقد الموقع بين “ليفربول” و“نايكي” ممتد حتي عام 2027.

يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المنافسة على مختلف الجوائز الفردية الكروية أو الرياضية في بريطانيا.

وتم الإعلان اليوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة لجوائز "Ethnicity Awards" مع مجموعة من المشاهير والشخصيات العامة الملهمة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية.



صلاح كان ضمن المرشحين على شخصية العام الرياضية ضمن جوائز "Ethnicity Awards"، وذلك مع مجموعة من أبرز الرياضيين يتقدمهم العداء البريطاني الأسطوري مو فرح ومواطنته دينا أشر.

قائمة المرشحين تضم نجمي كرة القدم الإنجليزية، بوكايو ساكا جناح أرسنال ودومينيك كالفيرت ليون مهاجم إيفرتون، فضلا عن الرباعة الإنجليزية كارنجيت كاور باينس، ومواطنتها كاترينا جونسون تومسون نجمة ألعاب القوى، إلى جانب الملاكمة ناتاشا جوناس وسائق الدراجات الجنوب أفريقي، نيكولاس دلاميني.



وبحسب موقع "ymliverpool"، فإن جوائز "Ethnicity Awards" تعني باللغة العربية "جوائز الأقليات العرقية في بريطانيا" وتمنح للأفراد الذين لديهم سجل حافل بالعمل من أجل تعزيز المساواة ودعم الأقليات في المجتمع.

كأس أمم أوروبا للسيدات.. إنجلترا تبلغ النهائي وتحلم باللقب الأول

ويقول موقع "ymliverpool" عن ترشيح صلاح: "لقد أصبح مو شخصية بارزة لدى المسلمين، وهذا من أبرز عوامل ترشحه لهذه الجائزة المرموقة".



يذكر أن عام 2022 شهد تتويج صلاح بعدة جوائز فردية بارزة، أبرزها أفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأحسن لاعب والتي تمنح من رابطة كتاب كرة القدم، فضلا عن هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف بالمسابقة، إلى جانب أفضل لاعب في ليفربول.

وأشعل مشجع مصري كان حاضرا في إحدى تدريبات فريق ليفربول، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد صلاح نجم "الريدز".

ويخوض ليفربول حاليا فترة تحضيرية في النمسا استعدادا للموسم الكروي المقبل، وذلك بمشاركة كل نجومه، وعلى رأسهم صلاح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعين، والذين يتضح من طريقة كلامه بأنه من أبرز عشاق محمد صلاح، وهو يهتف له بصورة مثيرة.

المشجع ظل يهتف لصلاح، قائلا: "يا صلاح أنا أخوك من مصر يا صلاح"، فما كان من النجم المصري إلا وأنا قام برد التحية له.



وكرد فعل على تحية صلاح، أعرب المشجع عن سعادته الغامرة بموقف الدولي المصري، قائلا: "حبيبي يا صلاح، الله أكبر عليك يا أبو مكة".

ولم يعرف المكان أو التوقيت الذي تم فيه تصوير هذا الفيديو، لكن الأكيد أنه خلال جولة ليفربول التحضيرية التي بدأت في آسيا، وانتقلت حاليا إلى النمسا.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة مرتقبة يوم السبت المقبل ضد مانشستر سيتي على كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.