شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي ريال مدريد الإسباني في قلق بعد إصابة النجم بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني ضربة قوية خلال التدريبات في فترة التحضير للموسم الجديد، قبل مواجهة النادي الملكي أمام كلوب أمريكا المكسيكي فجر الأربعاء.

بنزيما عاد إلى تدريبات ريال مدريد مؤخرًا، بعد حصوله على فترة راحة إضافية، وغاب عن مواجهة الكلاسيكو الودية، التي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

نادي ريال مدريد الإسباني في قلق بعد إصابة النجم بنزيما

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بنزيما تلقى ضربة قوية في الكاحل الأيمن، بعد تدخل من البرازيلي فينيسيوس توبياس، خلال التدريبات.

وعلى الرغم من أن بنزيما أكمل التدريبات، إلا أن كان يعاني وتطلب الأمر تدخل الأطباء في مناسبتين من أجل تحسين حالة الفرنسي.



في الوقت الحالي، لم يتغير وضع الفرنسي ومن المقرر أن يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي خلال مواجهة كلوب أمريكا، ومن المنتظر أن يلعب بنزيما 45 دقيقة فقط من المباراة.

لكن ريال مدريد ينتظر الخوف من توابع تلك الضربة القوية، خوفًا من أن تكون الأمور أسوأ.

كما أن ريال مدريد قد يدخل مباراة كلوب أمريكا في غياب الفرنسي فيرلان ميندي، الذي اضطر إلى مغادرة التدريبات مبكرًا، وتحديدًا قبل 10 دقائق من نهاية الحصة التدريبية.

وتتواصل معاناة ميندي المتكررة في الساق، وذهب إلى غرفة خلع الملابس مع بعض الأطباء وغيابه عن المباراة هو الأقرب.

فيما تحيط الشكوك كذلك بوضع داني كارباخال، الذي لم يتمكن لليوم الثالث على التوالي من التدرب مع زملائه ولا يزال يتعافى من التواء في الكاحل.

ولا يزال ريال مدريد يبحث عن تعزيزات لفريق الشباب وقد وضع عينيه الآن على أحد لاعبي برشلونة السابقين.

إيكر برافو، اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا والذي يلعب كمهاجم لباير ليفركوزن، هو هدف لريال مدريد لتعزيز فريق الكاستيا تحت قيادة راؤول جونزاليس، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

تدرب إيكر برافو في الفئات الدنيا من برشلونة، وهو الفريق الذي غادر منه عام 2021.

ظهر إيكر برافو بالفعل لأول مرة مع فريق ليفركوزن الأول، ووفقًا لتقارير إعلامية مختلفة، يمكن لريال مدريد طلب قرض لمدة عام واحد، مع خيار الشراء.

اقرأ أيضًا | بنزيما يثير القلق في تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة كلوب أمريكا

ريال مدريد ليس هو الوحيد الذي كان مهتمًا بإيكر برافو، كما يتابع أتلتيكو مدريد عن كثب هذا المهاجم الدولي في الفئات الدنيا من الفريق الإسباني.

يعتبر إيكر برافو من أفضل اللاعبين الإسبان وريال مدريد يريد أن يكون في صفوفهم.



لم يكن الفوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو الموسم الماضي كافيًا للمنافسة على الدوري الإسباني، لكن انتهى به الأمر إلى إحداث الفارق لدى برشلونة في الغرف المغلقة.

الكل كان ينتظر سقوط برشلونة المدوي، والبعض قد أجمع على فشل المنظومة الكتالونية، خاصةً مع قدوم تشافي، قليل الخبرة، لتولي مسؤولية الفريق.

لكن الفوز برباعية نظيفة على أرض ريال مدريد في الكلاسيكو، قد غير العديد من وجهات النظر المتعلقة بموسم برشلونة المقبل، أو بسقوطه من الأساس.

إذا كنت أحد الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم الأوروبية، وترى برشلونة وهو يخسر في العديد من المباريات المحلية والقارية حتى بالموسم الماضي، بالطبع ستشعر وأنه ليس الفريق الذي قد ترحل إليه.

النادي الكتالوني فقد بريقه في مطلع الموسم الماضي، بل وخفت كل شيء، حتى تغير في ليلة الـ 20 من مارس، حينما سحق الكتلان الملكي في عقر دارهم.

بالطبع تغير الشعور المتوجه نحو برشلونة، وبات الكل يتحدث حول عودة البلوجرانا من جديد، وبالتالي بدأ الحديث يدور حول "مشروع" المدرب تشافي، ومن ثم انتشرت الأقاويل حول إقناع المدرب الإسباني للصفقات الجديدة بالانضمام إلى برشلونة بسبب هذا المشروع الواضح والمتماسك.

هناك الكثير ما تم بنيه على تلك الليلة، وأبرز النجاحات كان سوق الانتقالات الحالي، الذي انفرد فيه برشلونة في الصدارة من حيث الجودة مقابل السعر.

الفوز على مدريد كان نقطة التحول التي أحيت مسيرة برشلونة في السنوات القليلة المقبلة، ولا شك أن إدارة البلوجرانا عليها شكر الملكي على ما قدمه لاعبي الريال من مستوى هزيل ومتواضع يومها.

واستطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن، كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه.

وتشير الأنباء في الوقت الحالي إلى قرب البلوجرانا من التعاقد مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية، مع الاهتمام الواضح بالظهير تشيلسي الأيمن سيزار أثبيليكويتا.