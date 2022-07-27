شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكر مغلق اليوم لمواجهة الطلائع.. ومحمد صبحى يغيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا استعداداته الليلة لمواجهة نظيره طلائع الجيش المقرر لها السادسة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة مباراة فريقه التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويفقد فريق فاركو جهود نجمه محمد صبحى حارس مرمى الفريق فى لقاء طلائع الجيش وذلك بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة انبى الأخيرة.

تخلص فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا من لعنة غياب الانتصارات بالدوري والتى حاصرته منذ 9 مايو الماضى فلم يحقق الفريق البرتقالى أى انتصار منذ ذلك التاريخ وقت فوزه على فيوتشر ، وعاد فاركو إلى طريق الانتصارات من جديد في الدوري المصري بعد غياب 9 مباريات كاملة.

تغلب فاركو على مضيفه إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين.

سجل أحمد مودي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45 ، وهذه إعادة لنفس نتيجة الدور الأول بين الفريقين، حيث فاز فاركو بهدف من ركلة جزاء، سجله أيضا أحمد مودي.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.