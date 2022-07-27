شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاصة اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. 21 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة21 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 15 فوزاً و40 هدفاً مقابل انتصارين و15 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي. إنجازات الأهلى والمقاصة فى آخر مواسم الدوريهذا الموسم هو الـ 63 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد العاشرة له في المسابقة، في الموسم الماضي حل الأهلي ثانياً بحصوله على 76 نقطة فيما حل المقاصة فى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة. الأهلى الأكثر تتويجاً بالدوري والوصيف أفضل إنجازات المقاصة حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال. ترتيب الاهلى والمقاصة في جدول الدوري يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 34 هدف. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الاهلى والمقاصةانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفاً.