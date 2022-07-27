شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصفقات الجديدة.. تعادل مُثير بين برشلونة ويوفنتوس في القمة الودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهت القمة الودية التي جمعت برشلونة ويوفنتوس، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكلا منهما.

أقيمت المباراة، فجر الأربعاء، على ملعب "كوتون بول" بمدينة "دالاس" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت هذه المباراة الودية الرابعة التي خاضها برشلونة في الصيف الحالي، من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد 2022-2023.

على الجانب الآخر، فإن هذه المباراة كانت الثانية ليوفنتوس ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة، بعد ودية تشيفاس المكسيكي.

ديمبلي

وشهدت الدقيقة 34 من عمر المباراة، تسجيل برشلونة لهدف التقدم عن طريق الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وفي الدقيقة 39، سجل الإيطالي مويس كين هدف تعادل يوفنتوس من تمريرة الكولومبي خوان كوادرادو.

واصل ديمبلي تألقه الاستثنائي في المباراة، وسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة، في الدقيقة 41.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 51، سجل مويس كين هدف التعادل ليوفنتوس، والثاني له في المباراة.

استمرت النتيجة على حالها، رغم محاولات الفريقين، خاصة برشلونة، لتنتهي الموقعة الودية المرتقبة بالتعادل 2-2.



ودخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة المباراة بالتشكيلة الأتية:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - إيريك جارسيا - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبرتو

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - نيكو جونزاليس

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيير إيمريك أوباميانج - روبرت ليفاندوفسكي

دي ماريا وليفاندوفسكي



وفي المقابل بدأ المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو - ليوناردو بونيتشي - جليسون بريمر - دانيلو

خط الوسط: دينيس زكريا - مانويل لوكاتيلي - نيكولو روفيلا

خط الهجوم: خوان كوادرادو - أنخيل دي ماريا - مويس كين

يبدو أن الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سيواصل دفع ثمن انفصاله عن المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

بيكيه شارك كبديل في مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية، وتعرض بيكيه لصافرات الاستهجان كلما لمس الكرة، من قبل الجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء، فضلا عن هتاف البعض باسم شاكيرا.

بيكيه وشاكيرا

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بيكيه لصافرات الاستهجان من الجماهير الأمريكية، حيث تكرر ذلك الأمر في مباراة برشلونة السابقة ضد ريال مدريد.

السبب في ذلك، هو غضب الجماهير الأمريكية من بيكيه بسبب انفصاله عن صديقته السابقة، شاكيرا، والتي تتمتع بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة.

بيكيه وشاكيرا

يذكر أن بيكيه وشاكيرا أعلنا في الشهر الماضي نهاية علاقتهما التي امتدت لنحو 11 عاما، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن سبب ذلك يعود إلى خيانة لاعب برشلونة للمغنية الكولومبية الشهيرة.