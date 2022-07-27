شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتوجه للغردقة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الاسماعيلى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تتوجه للغردقة دخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

يغيب أحمد مدبولي صانع ألعاب الإسماعيلي، عن مواجهة الجونة للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد بيراميدز التى أقيمت على ملعب الإسماعيلية، ليغيب عن المباراة القادمة وفقا للائحة المسابقة.

ويعد ” مدبولي ” من أكثر لاعبي الدراويش مشاركة هذا الموسم ضمن منافسات الدوري برصيد 24 مباراة بواقع 1691 دقيقة.

فيما يستعيد فريق الاسماعيلى جهود محمد هاشم قلب دفاع الفريق في مباراة الجونة بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد هاشم عن الاسماعيلى أمام بيراميدز بسبب تراكم الإنذارات بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة فيوتشر التي فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من بيراميدز بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري العام.