شكرا لقرائتكم خبر عن "فيوتشر" يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى الجولة 27 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء فريق فيوتشر، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامته في التاسعة مساء غداً الخميس على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.