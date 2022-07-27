الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة من مساء غدا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، وهي المواجهة التي تعتبر أحد المطبات الصعبة في مشوار الفريق من اجل الحفاظ علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .

الفريق يخوض مرانه اليوم علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، علي أن يختار البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة اللاعبين الذين سيخوض بها المباراة ، حيث من المنتظر عودة الثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه لقائمة المباراة عقب غيابهما بسبب الإصابة، فيما يبحث فيريرا عمل تدوير في تشكيل المباراة بحيث يشارك حازم امام بدلا من حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، لاراحة المثلوثي خوفا من تعرضه للاجهاد في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

وعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن مواجهة فيوتشر مؤكدا ان عليهم نسيان نهائي الكأس وعدم التعامل مع مباراة فيوتشر بثقة زائدة خاصة ان المنافس يضم عناصر قوية وينافس علي المربع الذهبي للدورى، كما طالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة لحسم الدوري مبكرا منعا للدخول في الحسابات المعقدة في نهاية الدورى.

وحذر فيريرا لاعبي فريقه من الإنذارات خلال مواجهة فيوتشر ، وطلب فيريرا من لاعبيه العمل علي تفادي تلقي البطاقات الصفراء حتي لا يتعرض اللاعبون المهددين بالايقاف للغياب عن مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 1 أغسطس المقبل، حيث يوجد أكثر من لاعب مهدد بالايقاف في مقدمتهم محمود الونش وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد.

فيما يدرس فيريرا اراحة محمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة فيوشتر علي ان يكون بديل استراتيجي اثناء المباراة، علي ان يعود يوسف أوباما للمشاركة في المباراة في مركز الوسط ويكون نيمار في مركز الجناح الأيسر مع زيزو وسيف الدين الجزيري في المثلث الهجومي للفريق.