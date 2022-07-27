شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة فريق فاركو المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التي تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وتعادل الطلائع مع مصر المقاصة سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري ، وعكف طارق العشرى على دراسة مباريات فاركو وعلى رأسها مباراته الأخيرة أمام انبى والتى فاز بها بهدف دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بالدوري.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 21.