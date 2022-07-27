شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الأربعاء 27/ 7/ 2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء 27/ 7/ 2022، مباراتان قويتان فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين بيراميدز والبنك الأهلى، وسموحة مع المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء، بجانب مواجهة مصر المقاصة مع الأهلى فى التاسعة مساء.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلى

فى السادسة والنصف مساء اليوم، يستضيف فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلى على استاد الدفاع الجوى، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث اكتسح بيراميدز فريق الإسماعيلى برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط البنك الأهلى برباعية أمام فيوتشر فى نفس الجولة.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع برصيد 37 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.

موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب

يصطدم فريق سموحة فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بفريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث سقط سموحة أمام الزمالك بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما خطف المقاولون العرب فوزا مهما على غزل المحلة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وسكنت شباكه 34 هدفا.

فى المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

موعد مباراة مصر المقاصة والأهلى

يحل النادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة على استاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى المصرى.

يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 51 نقطة، جمعها من 24 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 15 مواجهة وتعادل 6 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 50 هدفا وسكنت شباكه 30 هدفا.

فى المقابل، يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة جمعها من 26 مباراة، حيث فاز مباراتين وتعادل فى 9 مباريات وخسر 15 لقاء، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل 34 هدفا.