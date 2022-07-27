شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. لاعب المصرى السابق ينشر صورته برفقة رونالدينيو: واحد من أفضل وأحرف من لمس كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ياسر ياسر الشنوانى، لاعب فريق المصرى البورسعيدى سابقا صورة له برفقة نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب الشنوانى فى حسابه على فيس بوك " استمتعت بالوقت الجميل اليوم مع لاعب في رأيي المتواضع ان كلمة اسطورة شويه عليه في رأيي واحد من افضل واحرف من لمس كرة القدم في نجوم كثير لكنه مختلف تماما الأسطوره رونالدينهو وشكرا علي التوقيع الجميل فعلا لاعب صعب انه يتكرر " .