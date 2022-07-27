شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي المصري يعلن مقاطعة قناة النادي الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدة قرارات عاجلة بخصوص الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي، مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، الثلاثاء.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد دعا لاجتماع عاجل بشأن قناة الأهلي، بسبب حذف مقطع فيديو تحدث فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خلال القناة عن تجاهله مصافحة رئيس الزمالك مرتضى منصور والممر الشرفي في نهائي كأس مصر.

وقال شلبي في فيديو بثه الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعلن الرفض القاطع لما تقوم به الشركة المملوكة لشركة استادات الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، وعدم التزامها بسياسية النادي والتنسيق مع مسؤوليه، وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والتي يكون النادي الأهلي طرفًا فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلقَ قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المبرم".

وأضاف: "لذلك، قررنا التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي، ومسؤوليه، وأجهزته الطبية والإدارية، في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة لحين التزام الشركة المسؤولة ببنود التعاقد، وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من شركة استادات تضمن -بشكل واضح- قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه، والالتزام بسياسته والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرًا إعلاميًا للنادي ومنسوبيه وفقًا للعقد المبرم مع الشركة".

وتابع: "البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه".

وأردف: "العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلقَ نتائجها حتى الآن، علمًا بأن المتحدة هي الشركة المالكة أيضًا لشركة استادات، والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت، أمس، بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسؤوليه".