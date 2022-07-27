تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي.. وخطوة واحدة تفصل النجم المغربي عن التوقيع

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف مفاوضات الأهلي مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق.

وكان المغربي أشرف بن شرقي قدر رحل رسمياً عن الزمالك بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق حول تجديد تعاقده.

وقال "حتحوت”، خلال تقديم برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء،: “مفاوضات الأهلي مع بن شرقي تأتي وتذهب ولم تتوقف، اللاعب طلب من الأهلي 3 مليون دولار في الموسم”.

وأضاف الإعلامي أن الأهلي "رأى طلب اللاعب فيه مغالاة، ولأن اللاعب علاقته جيدة بالزمالك والجماهير جعله يطلب هذا المبلغ، وإن لم يوافق مجلس إدارة القلعة الحمراء فعنده البدائل”.

وأضاف “حتحوت”: ”مسؤولو الأهلي الفنيين يرون أن بن شرقي صفقة هامة، ولكن حتى الآن هناك عرقلة بسبب الأمور المادية”.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير صحفية عن نية الأهلي في التعاقد مع أشرف بن شرقي وذلك بعد رحيله عن الزمالك.