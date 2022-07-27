شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 27 / 7 / 2022 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره مصر المقاصة على ستاد الكلية الحربية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ، بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة. موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة في الدورييستعد الاهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. غيابات الاهلى أمام مصر المقاصة وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الاهلى والمقاصةانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفاً. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ومصر المقاصة وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى ومصر المقاصة اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.