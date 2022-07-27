شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يرفض حضور المؤتمر الصحفى لمباراة الاتحاد وانبى بسبب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاطع عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه أمام إنبى وأقيمت بالأمس الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز سيد البلد 2 / 1.

و عماد النحاس كشف انه يرى ان هناك من يقف ضد الاتحاد السكندرى من الصحفيين خلال الفترة الماضية وعدم دعم الفريق مؤكدا أنه لن يحضر المؤتمر الصحفى حتى لو قام بدفع الغرامة من جيبه الخاص.

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.