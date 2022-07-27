شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يرفض حضور المؤتمر الصحفى لمباراة الاتحاد وانبى بسبب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قاطع عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه أمام إنبى وأقيمت بالأمس الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز سيد البلد 2 / 1.
و عماد النحاس كشف انه يرى ان هناك من يقف ضد الاتحاد السكندرى من الصحفيين خلال الفترة الماضية وعدم دعم الفريق مؤكدا أنه لن يحضر المؤتمر الصحفى حتى لو قام بدفع الغرامة من جيبه الخاص.
حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.
أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.
بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.