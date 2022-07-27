شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بإيسترن كومبانى: "شيخ" المصرى لا يستحق الطرد أمامنا.. ونتعرض لظلم تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني أن أحمد الشيخ لاعب المصري لا يستحق الطرد في مباراة فريقه في بطولة الدوري الممتاز.

وقال باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني خلال تصريحات تلفزيوينة، قائلا: "نتعرض لظلم كبير في الدوري المصري من قبل حكام الدوري وفي رأيي أن أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي لا يستحق الطرد أمام إيسترن كومباني".

وتابع: "نتمنى عودة منظومة التحكيم المصري لسابق عهدها وفي رأيي أن التحكيم يحتاج إلى هيكلة في الفترة القادمة".