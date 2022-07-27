شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بإيسترن كومبانى: "شيخ" المصرى لا يستحق الطرد أمامنا.. ونتعرض لظلم تحكيمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني أن أحمد الشيخ لاعب المصري لا يستحق الطرد في مباراة فريقه في بطولة الدوري الممتاز.
وقال باسم عادل مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني خلال تصريحات تلفزيوينة، قائلا: "نتعرض لظلم كبير في الدوري المصري من قبل حكام الدوري وفي رأيي أن أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي لا يستحق الطرد أمام إيسترن كومباني".
وتابع: "نتمنى عودة منظومة التحكيم المصري لسابق عهدها وفي رأيي أن التحكيم يحتاج إلى هيكلة في الفترة القادمة".
ونجح فريق إيسترن كومباني في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.
تقدم أحمد متعب لايسترن من خطأ دفاعي في الدقيقة 4، فيما تعادل إلياس الجلاصي للمصري البورسعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ، ونجح ايسترن للتقدم مرة أخري في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أحرزها محمد صالح.
وبهذه النتيجة، يحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.