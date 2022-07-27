شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: فيريرا اعاد الانضباط للزمالك.. وصراع الدورى يحسم فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان المدير الفنى الأسبق للزمالك أن الأبيض يقدم مستويات جيدة مع مديره الفنى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الذى استطاع فرض الانضباط داخل الأبيض .

قال طولان خلال حواره لـ"الخليج 365" أن التكهن ببطل مسابقة الدورى العام هذا الموسم صعبا للغاية لافتا إلى أن الصراع بين الأهلى والزمالك على اللقب سيستمر حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة فى ظل رغبة الفريقين فى التتويج باللقب.

أكد المدير الفنى السابق لإنبى إن تدريب الزمالك شرف يتمناه أى مدرب خصوصا أنه ينتمى لجماهير الناى الأبيض العريقة موضحا أنه راض عن مشواره التدريبي ويتمنى تحقيق الزيد خلال الفترة المقبلة من مسيرته.

من ناحية أخرى عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ووجه بعض الرسائل التحفيزية في وجود الجهاز المعاون له ، استعدادا لما هو قادم في مشوار الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا اللاعبين بالاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم من أجل الفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق ببطولة الدوري، مؤكدا على أن النجاح دائما ما يحتاج للعمل بقوة وبذل أقصى جهد،وحرص على التأكيد على ثقته التامة في الجميع من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.