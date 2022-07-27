شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: فييرا يناسب معاييرنا.. وطولان نتائجه جيدة وليست قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، أن اختيار البرازيلى جورفان فييرا لتدريب إنبى جاء بعد تطابق 85% مع معاييرنا لتقديم مشروع إنبى الذى يهدف إلى تطوير قطاع الناشئين والدفع بهم.

وقال أيمن الشريعى فى مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "اختيار جورفان فييرا تطابق مع معاييرنا بنسبة 85% والهدف تطوير قطاع الناشئين والدفع بهم فى الفريق الأول، على عكس ما كان يحدث فى فترة حلمى طولان الذى كان يعتمد على 19 لاعبا فقط من 35 لاعبا".

وتابع: "حلمى طولان كانت نتائجه مع الفريق جيدة وليست قوية، وخرج علينا بتصريح أنه لن يكمل مع إنبى بعد هذا الموسم على الرغم من أنه متعاقد مع إنبى لموسمين، فبالتالى من حق إدارة إنبى تختار ما تراه مناسبا لها".

وأضاف رئيس إنبى: "انتظروا فريق مرعب مع فييرا وأى تغيير يحتاج إلى وقت ونحن الآن ندفع ضريبة التغيير إلى الأفضل وندعم ما يقوم به فييرا بالدفع بالناشئين وتوسيع قائمة المشاركين".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.