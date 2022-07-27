شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان لـ"أون تايم سبورتس": واجهت تعنت من إدارة إنبى.. والمشاكل تم حلها بعد رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان المدير الفنى لنادى إنبى السابق، أنه واجه تعنتا واضحا من إدارة نادى إنبى الحالية خلال إدارته للفريق وكل طلباته لم يتم الاستجابة لها إلا بعد رحيله عن الفريق.

وقال حلمى طولان فى مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "قمت بتصعيد 13 لاعب ناشىء للفريق الأول وقت عملى مع إنبى، وطلبت التعاقد مع 6 لاعبين ولم يتم إلا مع لاعبا واحدا فقط".

وتابع حلمى طولان: "لما أطلب تغيير الملعب الذى نتمرن عليه اللى يشبه أرض الخيل ولا يتغير، وطلبت اللعب مباريات ودية مع فرق الدورى الكبرى ولم يتم الاستجابة لها، وكل المشاكل التى طلبت حلها لم تنفذ إلا بعد رحيلى مع الفريق".

وأضاف حلمى طولان: "واجهت تعنتا واضحا من إدارة النادى الحالية، ورئيس إنبى الحالى كان فى برنامجه الانتخابى أنه يمشينى ويمسك أبناء النادى بدلا منى ، وإدارة النادى رفضت منح مكافأة التعادل للفريق أثناء وجودى والآن ترصد المكافآت من أجل الحصول على نقطة، ورحلت عن إنبى قبل نهاية الموسم للحفاظ على الفريق البترولى".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.