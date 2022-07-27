شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد متعب: علاء عبد العال صنع الفرق معنا.. وهدفنا الفوز فى كل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد متعب، لاعب إيسترن كومباني، إن فريقه يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن علاء عبد العال مدرب الفريق يسعى للدفاع بشكل جيد واللعب على الهجمات المرتدة.

وقال متعب في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نلعب كل المباريات كؤوس خلال اللقاءات المتبقية في بطولة الدوري".

وتابع: "أهم شئ تحقيق المكسب للاستفادة من سقوط الفرق الأخرى، ومازال أمامنا هدف لتحقيق الانتصارات والاستمرار في الدوري الممتاز.

نجح فريق إيسترن كومباني في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.