شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يتولى تدريب فريق المنيا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر تعيين أمير عزمي مجاهد مديرًا فنيا، لفريق كرة القدم بنادي المنيا في الموسم الجديد بدوري الدرجة القسم الثانى .

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق المنيا بقيادة أمير عزمي مجاهد في منصب المدير الفني، وإيهاب محمد منصب المدرب العام، وأحمد عصمت مخطط للأحمال، وجمال سالم في منصب مدير الكرة، على أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.

وتولى أمير عزمي مجاهد الموسم الماضي المهام التدريبة لفريق السكة الحديد، أحد فرق المجموعة الثانية التي تضم فرق القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.