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الامارات | المدافع روسي يتلقى عرضين من الإمارات

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «اسبورتي» البرازيلية أن المدافع رافائيل روسي تلقى عرضين من فريقين في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم بهدف التعاقد معه للموسم الجديد 2022-2023، مشيرة إلى أن عقد اللاعب البرازيلي يمتد مع فريقه الحالي رادومياك رادوم البولندي حتى يونيو 2024.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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