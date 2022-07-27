الامارات | المدافع روسي يتلقى عرضين من الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع روسي يتلقى عرضين من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «اسبورتي» البرازيلية أن المدافع رافائيل روسي تلقى عرضين من فريقين في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم بهدف التعاقد معه للموسم الجديد 2022-2023، مشيرة إلى أن عقد اللاعب البرازيلي يمتد مع فريقه الحالي رادومياك رادوم البولندي حتى يونيو 2024.
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