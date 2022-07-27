الامارات | 120 من مُحبي الجوجيتسو يشاركون في الأسبوع الأول للمعسكر الصيفي

شكرا لقرائتكم خبر عن 120 من مُحبي الجوجيتسو يشاركون في الأسبوع الأول للمعسكر الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك ما يزيد على 120 من مُحبي الجوجيتسو في الأسبوع الأول من فعاليات معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي يُنظمه اتحاد الجوجيتسو، بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI)، ويضم المعسكر الرياضيين ممن تراوح أعمارهم بين ستة و16 عاماً، وتستمر أنشطته حتى 26 أغسطس المقبل. وانطلقت فعاليات المعسكر الصيفي في 18 الجاري في صالة الاتحاد أرينا ومجموعة مختارة من المنشآت الرياضية الأخرى، التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في كلّ من أبوظبي ودبي، وشهدت منذ انطلاقها مشاركة ما يصل إلى 75 من عشاق هذه الرياضة في صالة الاتحاد أرينا، بينما استقطب معسكرا الباهية 31، ومردف، 24 مشاركاً.

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