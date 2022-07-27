الامارات | الإمارات تشارك في «أولمبياد الشطرنج العالمي 44»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في «أولمبياد الشطرنج العالمي 44» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة منتخب الإمارات للشطرنج، اليوم، متوجهة إلى الهند، للمشاركة في «الأولمبياد العالمي 44»، الذي يقام في مدينة تشيناي في الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل، وتترأس البعثة عضو مجلس الإدارة خلود الزرعوني.

وتضم البعثة اللاعبين: عثمان موسى وإبراهيم سلطان وعمران الحوسني ومحمد سعيد الليلي وعبدالرحمن الطاهر، واللاعبات: وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان ومريم عيسى وموزة المنصوري، بجانب الجهاز الفني الذي يضم التركي ميرت إردوجو، مدرب منتخب الرجال، والكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخبنا للسيدات.

وقال بيان صحافي: «من المنتظر أن يلحق رئيس الاتحاد، تريم مطر تريم، بالوفد، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستقام على هامش الأولمبياد، والتي ستشهد انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي».

كان تريم مطر تريم قد عقد اجتماعاً مع الوفد المشارك في الأولمبياد العالمي، بحضور الأمين العام عبدالكريم المرزوقي، ورئيسة اللجنتين النسائية والإعلامية بالاتحاد خلود الزرعوني، والمدير الفني للاتحاد، محمد عبدالله، بحضور جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية، وتم خلال الاجتماع مناقشة ترتيبات السفر والاجتماع الفني للأولمبياد، وكل ما يخص ترتيبات الحدث.

وأكد رئيس الاتحاد أن استراتيجية الاتحاد تستهدف الوصول إلى منصات التتويج في المحافل الخارجية، ورفع علم الدولة من خلال تحقيق الإنجازات، مبدياً ارتياحه للتحضيرات التي سبقت الأولمبياد، من خلال تعاون الأندية الأعضاء في تجهيز اللاعبين. وأضاف في تصريحات صحافية: «ثقتنا كبيرة باللاعبين واللاعبات لتحقيق مكاسب كبيرة في الحدث العالمي، والظهور بمظهر مشرف أمام هذا الحشد الكبير من اللاعبين من مختلف دول العالم».

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