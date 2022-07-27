الامارات | ثلاثية لخيول الإمارات في افتتاح «غلوريوس غودوود» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية لخيول الإمارات في افتتاح «غلوريوس غودوود» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات، أمس، ثلاثة انتصارات مستحقة، في افتتاح مهرجان «غلوريوس غودوود» البريطاني العريق، المقام على مضمار «غودوود» في إنجلترا حتى 30 الجاري، إذ فاز الجواد «فورست فالكون» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين شارلي ومارك جونستون بلقب الشوط الأول «كورال تشيسترفيلد» الذي جرى لمسافة 2000 متر، وأتبع في الشوط الثاني بتتويج المهر «مربال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب شارلي فيلوز، في سباق «فينتاج ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1400 متر، قبل أن يسجل «ميسشيف ماجيك» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتصاراً سهلاً في الشوط السادس المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل اليوم، نحو سباق «ساسكس ستيكس» لخيول الفئة الأولى لمسافة 1600 متر والمصنف ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، ويعد الشوط الرئيس في ثاني أيام المهرجان، والطامح من خلاله المهر غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، إلى تسجيل الانتصار التاسع في مسيرته والخامس له، ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، في تأكيد جديد لأحقية «بعيد» بلقب نجم مسافة الميل (1600 متر) وأفضل وأعلى الخيول تصنيفاً في العالم برصيد 135 رطلاً.

ويستند مهر «شادويل» البالغ من العمر أربع سنوات، إلى قدراته الاندفاعية التي قادته إلى تحقيق انتصارات باهرة في عالم سباقات الخيل، جاء آخرها الظفر بلقب سباق «كوين آن ستيكس» يونيو الماضي في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

ويواجه «بعيد» في «ساسكس ستيكس» كوكبة من أقوى الجياد على الساحة الدولية، يتقدمها «مودرن غيمس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والذي تم الدفع به للمشاركة في السباق بديلاً عن زميله «كوريباس» أحد أبرز الأسماء التي رشحت للقب، وذلك بعد تأكيد مسؤولي «غودولفين» إصابة «كوريباس» بعرج في رجله الخلفية، تاركين المهمة لـ«مودرن غيمس» المتوج بطلاً سبتمبر الماضي في سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لخيول «جروب1» على مضمار «ديل مار» الأميركي، قبل أن يكسب في مايو من العام الجاري لقب «2000 غينيز» الفرنسي للفئة الأولى في مضمار «لونغشام».

وتدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهرة «الكحول فري» بإشراف المدرب أندرو بالدينغ، والقادمة من انتصار مستحق في سباق «دارلي جولاي كب ستيكس» للفئة الأولى وضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، الذي جرى مطلع الشهر الجاري في اليوم الختامي من مهرجان «جولاي فيستيفال» على مضمار «نيوماركت» العريق.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على إصابة النجم «كوريباس» والدفع بـ«مودرت غيمس» للمشاركة في السباق، بقوله في تصريحات صحافية: «إصابة مفاجئة تعرض لها المهر (كوريباس)، إلا أن الآمال تتعزز بالدفع بالجواد (مودرن غيمس) للمشاركة في السباق».

وأوضح «إنه لأمر مؤسف الإصابة التي تعرض لها (كوريباس) قبل تأكيد المشاركات يوم الإثنين الماضي، إذ إننا كنا نتطلع إلى أن تكون مشاركته جزءاً من أسبوع حافل تنتظره خيول (غودولفين) طوال أيام مهرجان (غودوود)».

وأضاف: «مضت تحضيرات (كوريباس) بشكل جيد للغاية، وكنا سعداء جداً به، لكن هذه الإصابة أخرجتنا عن المسار، وأتوقع أن يتعافى بسرعة، ما يمنحنا الوقت الكافي لإعداده لسباق (بري جاك لو ماروا) على مضمار (دوفيل) الفرنسي المقام في 14 أغسطس المقبل».

وتابع «عودة (مودرن غيمس) إلى مسافة الميل ستكون مناسبة له، خصوصاً أن الأرضية السريعة لمضمار (غودوود) تعتبر مثالية بالنسبة له وفي مصلحته أيضاً، فهو جواد مميز من الطراز الرفيع، حيث سجل الفوز في سباقات عدة من الفئة الأولى».

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