الامارات | العين يواجه غروتر فورث الألماني اليوم في ثانية تجاربه الودية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواجه غروتر فورث الألماني اليوم في ثانية تجاربه الودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين، مساء اليوم، مباراته الودية الثانية ضمن المعسكر الخارجي، أمام فريق غروتر فورث المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الألماني، وذلك في إطار برنامجه الإعدادي للموسم الجديد ضمن المرحلة الأولى، والمقرر في باد جوجينج الألمانية خلال الفترة من 19 يوليو حتى الأحد المقبل.

وستكون مواجهة اليوم هي الأخيرة في الفترة الأولى للمعسكر، إذ سيكتفي الفريق بعدها بتدريبات صباحية ومسائية إلى حين موعد السفر إلى مدينة جينبرغ النمساوية التي ستشهد المرحلة الثانية وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل، وسيخوض خلالها الفريق ست مواجهات، من ضمنها مباراتا الكويت الكويتي والفيحاء السعودي.

وكان «الزعيم» قد فاز بهدف نظيف في الودية الأولى التي جمعته بفريق هانكوفين هيلينغ المنتمي أيضاً لدوري الدرجة الرابعة الألماني، وجاء هدف المباراة الوحيد في شوط اللعب الأول بواسطة الدولي المغربي سفيان رحيمي، وتحديداً في الدقيقة «35».

وشهدت المباراة منح المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، فرصة المشاركة لـ19 لاعباً على مدار شوطي اللقاء، إذ استهل اللقاء بتشكيلة ضمت الحارس محمد سعيد بوسندة إلى جانب كل من: إيريك جورجينيس، محمد علي شاكر، دانيلو أربوليدا، سعيد جمعة، خالد البلوشي، ناصر الشكيلي، عمر سعيد، سعيد أحمد، جوناتاس دي سانتوس وسفيان رحيمي، وأجرى المدرب ثمانية تبديلات خلال المواجهة شهدت دخول الحارس سلطان المنذري ورفائيل بيريرا وماتياس بلاسيوس وفلاح وليد ومحمد أحمد وأندري يارملينكو وسلطان الشامسي ومنصور سعيد.

وكان لافتاً أن المباراة جذبت اهتمام عدد من القنوات التلفزيونية وممثلي الصحف الألمانية في ولاية بافاريا لتغطية المباراة الودية، وأجرت وسائل الإعلام لقاءً مع رئيس بعثة فريق العين عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سالم الجنيبي، وذلك حول استعدادات العين في ألمانيا، وطموحات الفريق في الموسم الكروي الجديد.

على صعيد متصل، تابع المباراة عدد من أعضاء الجالية الأوكرانية المقيمة في ألمانيا، وعقب اللقاء التقطوا الصور التذكارية مع المدرب سيرجي ريبروف واللاعب المخضرم أندري يارمولينكو، وعدد مــــــــن نجــــــــــوم «الزعيــــم» في مشهد حظي باهتمام وسائل الإعلام الألمانية.

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