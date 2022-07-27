بعد أزمة تصريحات سيد عبدالحفيظ.. الأهلي يقاطع قناته الرسمية ضمن 4 قرارات جديدة وعاجلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي عن 4 قرارات، بعدما وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدعوة إلى مجلس الشركة للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرًا.

وفي زقت سابق، وجه محمود الخطيب الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرًا، كما وجه الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الجونة، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي.

وقرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ما يلي:

1- الرفض القاطع لما تقوم به الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي (المملوكة لشركة ستادات).. وعدم التزامها بسياسة النادي، والتنسيق مع مسئوليه وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية، والنادي الأهلي طرف فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المُبرم.

2- التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة، لحين التزام الشركة المسئولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد. وتلقي ردود قاطعة وفاصلة من شركة ستادات تضمن وبشكل واضح قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه والالتزام بسياسته، والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرًا إعلاميًّا حقيقيًّا للنادي ومنسوبيه في كل وقت، وفقًا للعقد المبرم مع شركة ستادات.

3- البدء في التفاوض مع شركة الأهلي لكرة القدم للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد 2022/2023، بعد التنسيق والاعتماد من مجلس إدارة النادي في اجتماعه المقبل، والعمل على تسويق هذه الحقوق بما يحقق العائد المالي المناسب الذي يليق بشعبية الأهلي وتاريخه.

4- العرض على مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة، والتي أساء فيها للعديد من مسئولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلق نتائجها حتى الآن.. علمًا بأن المتحدة هي الشركة المالكة أيضًا لشركة ستادات والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت أمس بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسئوليه.