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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/ 7/ 2022 ثلاث مواجهات فى إطار مواجهات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلتقى غزل المحلة مع سيراميكا، والمصرى البورسعيدى أمام ايسترن كومبانى، والاتحاد السكندرى ضد إنبى.
غزل المحلة و سيراميكا يتعادلان سلبيا في الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.
بهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 33 محتلا المركز التاسع .
نجح فريق إيسترن كومباني في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة ، يحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.
حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.
بهذة النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.
وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم كالتالى..
جدول ترتيب هدافى الدورى