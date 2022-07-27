شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/ 7/ 2022 ثلاث مواجهات فى إطار مواجهات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلتقى غزل المحلة مع سيراميكا، والمصرى البورسعيدى أمام ايسترن كومبانى، والاتحاد السكندرى ضد إنبى.

غزل المحلة و سيراميكا يتعادلان سلبيا في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة. بهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 33 محتلا المركز التاسع .

نجح فريق إيسترن كومباني في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.