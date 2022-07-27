شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 26 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 26 / 7 / 2022 ، العديد من الأخبار الرياضية منها ، سواريش يستبعد 11 لاعبا من قائمة مصر المقاصة ، و اتحاد الكرة يجتمع بالأندية غدًا .

مجلس اتحاد الكرة يزور أندية الغربية وبني سويف يومى الأربعاء والخميس

يستضيف نادي بلدية المحلة غدًا الأربعاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام للإجتماع بعدد من أندية محافظات الغربية و الدقهلية و كفر الشيخ و المنوفية.

الاتحاد السكندرى بـ10 لاعبين يفوز على إنبى بثنائية فى الدورى.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

حسام حسن يتلقى أول هزيمة مع المصرى فى مباراته الثامنة على يد إيسترن كومبانى

تذوق حسام حسن المدير الفنى لنادى المصرى البورسعيدى، أول هزيمة له منذ عودته لقيادة الفريق البورسعيدى خلفا للتونسى معين الشعبانى، على يد إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

محمود ناجى حكماً لمباراة المقاصة و الأهلى و الغندور لسموحة و المقاولون

أسندت لجنة الحكام مباراة مصر و المقاصة و الأهلي المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء بإستاد الكلية الحربية في الجولة الـ27 للدوري الممتاز إلى الحكم محمود ناجي.

سواريز يستبعد 11 لاعبا من قائمة الاهلى لمواجهة المقاصة..تعرف عليهم

استبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غزل المحلة و سيراميكا يتعادلان سلبيا في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.

اتحاد الكرة في بيان رسمي : التسريب الصوتي الخاص بمباراة الأهلي والجونة مزيف و لا أساس له من الصحة

نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أزمة تسريب صوتى للحكام في مباراة الاهلى و الجونة من داخل غرفة الفار .