شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 26 / 7 / 2022 ، العديد من الأخبار الرياضية منها ، سواريش يستبعد 11 لاعبا من قائمة مصر المقاصة ، و اتحاد الكرة يجتمع بالأندية غدًا .

مجلس اتحاد الكرة يزور أندية الغربية وبني سويف يومى الأربعاء والخميس

يستضيف نادي بلدية المحلة غدًا الأربعاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام للإجتماع بعدد من أندية محافظات الغربية و الدقهلية و كفر الشيخ و المنوفية.

حسام حسن يتلقى أول هزيمة مع المصرى فى مباراته الثامنة على يد إيسترن كومبانى

تذوق حسام حسن المدير الفنى لنادى المصرى البورسعيدى، أول هزيمة له منذ عودته لقيادة الفريق البورسعيدى خلفا للتونسى معين الشعبانى، على يد إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

محمود ناجى حكماً لمباراة المقاصة و الأهلى و الغندور لسموحة و المقاولون

أسندت لجنة الحكام مباراة مصر و المقاصة و الأهلي المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء بإستاد الكلية الحربية في الجولة الـ27 للدوري الممتاز إلى الحكم محمود ناجي.

4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العالم للخماسى الحديث

تأهل رباعي منتخبنا الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي وشقيقه محمد الجندي وأحمد حامد ومهند شعبان للدور نصف النهائي ببطولة العالم للكبار المقامة بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

سواريز يستبعد 11 لاعبا من قائمة الاهلى لمواجهة المقاصة..تعرف عليهم

استبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غزل المحلة و سيراميكا يتعادلان سلبيا في الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة لقاء فريقى غزل المحلة و سيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد المحلة.

فيريرا يمنح يوسف أسامة وبيسو فقرة تدريبات إضافية لتجهيزهم للقاء فيوتشر

خاض يوسف أسامة نبيه ومحمد حسام بيسو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

سموحة يمدد تعاقده مع الهانى سليمان لمدة موسمين مقبلين.. رسميا

نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى تجديد عقد الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى، لمدة موسمين مقبلين، فى خطوة مهمة للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

اتحاد الكرة في بيان رسمي : التسريب الصوتي الخاص بمباراة الأهلي والجونة مزيف و لا أساس له من الصحة

نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أزمة تسريب صوتى للحكام في مباراة الاهلى و الجونة من داخل غرفة الفار .

بيراميدز يسعى لتجهيز إبراهيم عادل للحاق بمواجهة الزمالك

يسعى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، لتجهيز صانع الألعاب إبراهيم عادل، من أجل اللحاق بمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

رسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم االتعاقد على ضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بداية من الموسم الجديد.

الاتحاد السكندرى بـ10 لاعبين يفوز على إنبى بثنائية فى الدورى.. فيديو

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.





من جديد عادت مستشفى النادى الاهلى لتفتح أبوابها لإستقبال نزلاء جدد بعد الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لينضم لطابور الغيابات الطويلة في صفوف المارد الأحمر وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.