شكرا لقرائتكم خبر عن الصحوة متواصلة.. إيسترن كومبانى لا يعرف الخسارة آخر 5 مباريات ويشعل الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادى إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، صحوته بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح إيسترن كومبانى فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 5 مباريات، بالفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع فاركو بهدف لمثله، والتعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لمثله، وأخيرا الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف.

وأشعل إيسترن كومبانى صراع الهبوط بعدما تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وأصبح إيسترن كومبانى قريبا من الهروب من الهبوط، بعدما اقترب من تخطى الإسماعيلى والجونة أصاحب المركزين الخامس عشر والرابع عشر برصيد 26 نقطة، وهى المراكز التى تضمن لأصحابها البقاء فى الدورى.

تقدم أحمد متعب لايسترن من خطأ دفاعي في الدقيقة 4، فيما تعادل إلياس الجلاصي للمصري البورسعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ، ونجح ايسترن للتقدم مرة أخري في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أحرزها محمد صالح.