اخبار الرياضه

اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى، ورسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة، وبيرسي تاو يترقب الضوء الأخضر من سواريز للمشاركة في مباريات الأهلى .

 

سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى.. تعرف عليها

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

 

 

سواريز يستبعد 11 لاعبا من قائمة الاهلى لمواجهة المقاصة..تعرف عليهم

إستبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

والتر هودج: أتطلع للفوز بكل البطولات مع «رجال سلة الأهلي»

عبر المحترف الأمريكي والتر هودج، المنضم للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بهذه الخطوة، وأكد أنه يشعر بحماس كبير لخوض هذه التجربة.

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد لويس ميكيسوني الـ27..صورة

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة للاعبه الأجنبي لويس ميكيسوني على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمناسبة عيد ميالده وعلق النادي على الصورة المنشورة بـ “نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا المحترف لويس ميكيسوني.. عيد ميلاد سعيد لويس"

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا