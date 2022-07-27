شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى، ورسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة، وبيرسي تاو يترقب الضوء الأخضر من سواريز للمشاركة في مباريات الأهلى .
سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى.. تعرف عليها
أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.
سواريز يستبعد 11 لاعبا من قائمة الاهلى لمواجهة المقاصة..تعرف عليهم
إستبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
والتر هودج: أتطلع للفوز بكل البطولات مع «رجال سلة الأهلي»
عبر المحترف الأمريكي والتر هودج، المنضم للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بهذه الخطوة، وأكد أنه يشعر بحماس كبير لخوض هذه التجربة.
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة للاعبه الأجنبي لويس ميكيسوني على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمناسبة عيد ميالده وعلق النادي على الصورة المنشورة بـ “نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا المحترف لويس ميكيسوني.. عيد ميلاد سعيد لويس"