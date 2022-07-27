شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 26/7/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى، ورسميا .. الأهلي يعلن ضم والتر هودج لدعم فريق السلة، وبيرسي تاو يترقب الضوء الأخضر من سواريز للمشاركة في مباريات الأهلى .

سواريز يعلن قائمة الأهلى لمباراة المقاصة فى الدورى.. تعرف عليها

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، قائمة الفريق لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز.

سواريز يستبعد 11 لاعبا من قائمة الاهلى لمواجهة المقاصة..تعرف عليهم

إستبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الاهلى 11 لاعب من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مصر المقاصة في التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

والتر هودج: أتطلع للفوز بكل البطولات مع «رجال سلة الأهلي»