شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتعرض لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بعد الهزيمة من إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، قبل أن تتحسن حالته تدريجيا، وذلك عقب انتهاء مباراة فريقه مع إيسترن كومباني والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلهم.

وتعتبر هزيمة اليوم هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.