شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتابع مباريات الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرتغالي ريو فيتوريا صور للجهاز الفني خلال متابعتهم مباريات الدوري للجولة الـ26 و الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز ، خلال تواجدهم بالبرتغال لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بهم عقب التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر الأسبوع المنقضي.

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، موعد عودته إلى الأراضي المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول من معاونيه تسجيل لجميع مباريات الدوري و الجولة ال لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر و الذي يتخلله مباراتي مالاوي في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكاس امم افريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في 2024 .

قام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بتقسم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات و اللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول اغسطس وحضور المباريات .

وسافر الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا إلى البرتغال بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر لانهاء المتعلقات الخاصة بهم والعودة نهاية الاسبوع المقبل للقاهرة.

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تقريرًا شاملًا عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وتولى فيتوريا رسميًا قيادة المنتخب المصري، حيث قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، قبل أن يسافر إلى البرتغال، على أن يعود مطلع شهر أغسطس المقبل لبدء مهام عمله.