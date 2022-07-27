شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" وراء استبعاد أحمد فتحى من خامس مباريات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى بيرامدز، عن السبب وراء استبعاد أحمد فتحى الظهير الأيمن لخامس مباراة على التوالى للفريق السماوى، فى مواجهات الدورى وكأس مصر، وأخرهم غيابه عن قائمة مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدًا الأربعاء.

أوضح المصدر، إن الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، فضل منح أحمد فتحى راحة من المشاركة بعد أداء مناسك الحج، حيث كانت أخر مباراة يدخل أحمد فتحى قائمتها مواجهة إنبى بالجولة 23 من عمر مسابقة الدورى، ثم غاب عن مواجهة سيراميكا فى دور الـ 16 بكأس مصر، وبعدها مواجهة طلائع الجيش والأهلى والإسماعيلى ثم البنك الأهلى.

أضاف المصدر إن الجهاز الفنى يفضل إراحة الجوكر، خاصة فى ظل وجود أحمد توفيق وعمر جابر ومشاركتهم فى مركز الظهير الأيمن.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السادسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - هشام محمد - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويغيب عن المباراة الثنائي فخر الدين بن يوسف ووليد الكرتي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث أمام الإسماعيلي.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 56 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 37 نقطة.