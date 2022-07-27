شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/ 7/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، عمر السعيد يبدأ مرحلة جديدة فى التأهيل، إسلام جابر يشارك فى التدريب الجماعى بعد التأكد من سلامة عضلة السمانة.

عمر السعيد يبدأ مرحلة جديدة فى التأهيل بالزمالك

خاض عمر السعيد مهاجم الزمالك، مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

إسلام جابر يشارك فى تدريب الزمالك بعد التأكد من سلامة عضلة السمانة

شارك إسلام جابر لاعب وسط الزمالك في التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي ، بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

فيريرا يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ووجه بعض الرسائل التحفيزية في وجود الجهاز المعاون له ، استعدادا لما هو قادم في مشوار الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

فيريرا يعتمد على التسديد من مسافات أمام فيوتشر في مواجهة الخميس

منح البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات مكثفة للاعبي الوسط والهجوم وتحديدا احمد سيد زيزو وامام عاشور ويوسف أوباما وشيكابالا باستخدام التسديد من خارج منطقة الجزاء امام فيوتشر في مباراة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدورى.

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يخوض فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً عندما يصطدم بالزمالك في التاسعة مساء الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد السلام.

مهام دفاعية لأحمد زيزو أمام فيوتشر بسبب أحمد رفعت

طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بعمل مساندة دفاعية مع زملاءه في الجبهة اليمنى للزمالك واليسري لفيوتشر في مباراة الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدورى.

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