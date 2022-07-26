لاعبو الأهلي الأكثر سوءا في دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين خذل عدد من اللاعبين المنضمين لأندية الخمسة الكبار؛ (الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد والشباب)، الجماهير، ولم يقدموا ما يشفع لهم خلال الموسم الماضي، جاء أربعة لاعبين من الأهلي، وفي مقدمتهم عمر السومة؛ ضمن الأسوأ، بعد قيادتهم الراقي للهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

عبدالرحمن العبيد - الهلال

ظهير أيسر النصر الذي انضم في الشتاء للهلال، لم يفلح اللاعب في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لأي من الفريقين. لم يظهر العبيد سوى في ثلاث مباريات طوال الموسم، ظهر متواضعا بها. العبيد قطع الكرة من الخصوم بنسبة 75%، ونجح في المواجهات الثنائية بنسبة 60%، فيما كانت 33.33 هي نسبة عرضياته الناجحة.

فونيس موري - النصر

مدافع النصر، موسم وحيد له مع العالمي يعد كافيا، فلم ينجح في تقديم ما يقنع رغم تجاربه السابقة في الدوريين الإسباني والإنجليزي. فونيس خاض 21 مباراة مع العالمي، شتت خلالها الكرة من مناطق الخطورة 68 مرة، فيما نجح في قطع الكرات بنسبة 71.43%، ونجح في المواجهات الثنائية بنسبة 65.74%، وفيما تفوق في 36 التحاما هوائيا من أصل 53.

محمد خبراني - الأهلي

مدافع الأهلي، الذي كان نقطة ضعف واضحة في صفوف الراقي، شارك اللاعب في 24 مباراة، شتت الكرة خلالها من مناطق الخطورة 41 مرة، فيما كانت 46.51% هي نسبة نجاحه في المواجهات الثنائية، بينما نجح في 30 التحاما هوائيا من أصل 51، وقطع الكرة من الخصوم بنجاح بنسبة 63.16%.

حمدي النقاز - الأهلي

ظهير أيمن الأهلي، حضر في لجان الاتحاد السعودي أكثر من الملعب. 8 مباريات فقط هي حصيلة التونسي في موسم هبوط الأهلي، قطع الكرات بها بنسبة 050%، ونجح في 3 التحامات هوائية من أصل 5، فيما تفوق في المواجهات الثنائية بنسبة 51.5%، وشتت الكرة خمس مرات من مناطق الخطورة.

فيليب براداريتش - الأهلي

لاعب وسط الأهلي، كان أحد عوامل هبوط الفريق، من خلال موسم أول له قدمه بصورة سيئة. شارك في 26 مباراة، نجح في المراوغات بنسبة 66.67%، وفي المواجهات الثنائية بنسبة 43.08%، وبنسبة 16.67 في العرضيات. بينما سجل هدفين، وخلق 19 فرصة لزملائه، وسدد 8 تسديدات بين القوائم الثلاث من أصل 20 تسديدة.

أنسيلمو دي مورايس - النصر

لاعب وسط النصر، الذي انتهت بالفعل إعارته من الوحدة بنهاية الموسم، داهمته الإصابات منذ انضمامه للعالمي، شارك أنسيلمو في 20 مباراة، حصيلته بها 6 تسديدات بين القوائم الثلاث من أصل 17، كذلك خلق لزملائه 8 فرص، ونجح البرازيلي في قطع الكرة من خصومه بنسبة 60.66%، فيما نجح في المواجهات الثنائية بنسبة 57.14%.

لوسيانو فييتو - الهلال

جناح أيسر الهلال تمت إعارته في الشتاء للشباب، لكن لم يقدم أداء مقنعا مع أي منهما، شارك فييتو في 7 مباريات فقط، سجل هدفين، وخلق 4 فرص، فيما صنع هدفا وحيدا، سدد لوسيانو 13 تسديدة، منها ست فقط بين القوائم الثلاث، فيما نجح في المراوغات بنسبة 38.46%، وفي المواجهات الثنائية بنسبة 45%، وفي قطع الكرة من الخصوم بنسبة 66.67%.

فهد المولد - الاتحاد

جناح أيمن العميد، خاض 21 مباراة ثم تم إيقافه بعدها من قبل لجنة المنشطات لمدة 18 شهرا، قدم المولد واحدا من أسوأ مواسمه، مما عرضه لهجوم كبير من قبل الجماهير. الفهد سجل ثلاثة أهداف، وصنع اثنين آخرين، فيما خلق 13 فرصة لزملائه، وأهدر خمس فرص محققة. سدد المولد 26 تسديدة منها 11 بين القوائم الثلاث، فيما كانت نسبة نجاحه في المراوغات 23.26%، وفي العرضيات 10.53%، وفي المواجهات الثنائية 50.26.

جوناثان رودريجيز - النصر

مهاجم النصر، أول الراحلين عن العالمي في الميركاتو الصيفي الجاري، أحد أكثر الصفقات المخيبة للآمال في الشتاء الماضي. جوناثان خاض 8 مباريات مع النصر، لم يسجل بها سوى هدف وحيد، وأهدر فرصتين محققتين. وسدد رودريجيز 16 تسديدة، منها خمس بين القوائم الثلاث، فيما وصلت نسبة نجاح مراوغاته إلى 55.56%، ونسبة نجاحه في المواجهات الثنائية 50%.

عمر السومة - الأهلي

مهاجم الأهلي، الذي خذل جمهوره كثيرا في الموسم، حتى قاد الراقي للهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى. شارك العقيد في 25 مباراة، لم يحرز خلالها سوى عشرة أهداف فقط، فيما كان من المتوقع منه أن يسجل 13.39 هدفا. أهدر السومة 10 فرص محققة، وصنع لزملائه هدفين، فيما خلق 15 فرصة أخرى لم يتم استغلالها.