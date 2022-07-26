تشافي: عودة ميسي إلى برشلونة مستحيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي بأن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق في الوقت الحالي «مستحيلة»، لكنه رفض استبعاد عودته في المستقبل.

وكان مشوار ميسي مع برشلونة الذي استمر 21 عاما قد انتهى في أغسطس الماضي عندما انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، في ظل المشكلات المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني. لكن ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات كأفضل لاعب في العالم، سجل ستة أهداف خلال موسمه الأول في الدوري الفرنسي وهو ما يشكل أسوأ سجل له خلال موسم واحد.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، علما بأن العقد يتضمن بندا يسمح بالتمديد لعام آخر، وقد صرح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأحد بأنه لا يعتقد أن قصة النجم الأرجنتيني مع برشلونة قد انتهت.