شكرا لقرائتكم خبر تاليسكا: لا تقارنوني بأي لاعب آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر حساب فيفا سبورت المهتم بأخبار اللاعبين البرازيليين مقطع فيديو لتاليسكا وعلق «النجم البرازيلي مستمتعا بوقته»، ليرد اللاعب بالإشارة إلى أن لديه أسبابه الخاصة التي تدعوه للتواجد في البرازيل.

وعلق تاليسكا «لا تقارنوني بأي لاعب آخر لتقولوا إنني أحتفل، لدي أسبابي لأكون هنا وقريبا سأكون مع فريقي».

ورد على الاتهامات الموجهة له بعدم الالتزام والاهتمام بمرحلة الإعداد للموسم الجديد مثل كل اللاعبين الآخرين المتواجدين حاليا في معسكرات أنديتهم بالتأكيد على أن وضعه مختلف عن الجميع ولا يجب مقارنته بأي لاعب آخر.

وطمأن تاليسكا جمهور النادي حول عودته للفريق وكتب عبر تويتر «أشتاق إليك يا النصر، سأعود قريبا».

وكان تواجد نجم النصر البرزايلي أندرسون تاليسكا في بلاده فيما زملاؤه يخوضون معسكرا خارجيا إعداديا للموسم الجديد في إسبانيا، أثارالكثير من الجدل بين عشاق الفريق ومنافسيه، حيث وجهت العديد من الاتهامات للاعب البرازيلي بعدم الاتزام واللامبالاة.

النصر توجه إلى إسبانيا الخميس الماضي ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ12 من أغسطس المقبل.

وأعلن النادي استدعاء 30 لاعبا للمعسكر الإسباني على رأسهم البرازيلي تاليسكا، لكنه اعتذر عن التواجد مع الفريق لظروف عائلية وأبلغ الإدارة النصراوية أنه لن ينضم للمعسكر قبل الـ29 من الشهر الجاري.

وأشارت تقارير حينها أن النصر قرر فرض عقوبة على تاليسكا وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، وذلك لتأخره عن الانضمام للمعسكر، مبينة أن عقد اللاعب مع النادي العاصمي يتضمن بندا يسمح له بقضاء إجازة لمدة 30 يوما بعد نهاية الموسم الكروي.

ولكون الموسم انتهى في الـ27 من يونيو الماضي، فإنه كان من المتوقع أن يلتحق اللاعب بالمعسكر في إسبانيا 27 يوليو الجاري.

و تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لتاليسكا خلال تواجده في البرازيل وهو يغني في إحدى الحفلات، إضافة إلى صورة لم يثبت صحتها لجدول حفلات اللاعب في بلاده، والتي ستكون الأخيرة منها يوم 31 يوليو الجاري.