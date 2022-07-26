الاتحاد «الثلاثيني» يبحث عن أقرب بطولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط المصري طارق حامد، لتقفل بذلك عقد اللاعبين الأجانب السبعة ويتبقى لها الأجنبي الثامن الذي تم إقراره هذا الموسم.

ويبدو أن إدارة نادي الاتحاد تبحث عن حصد أي بطولة للفريق كون كل اللاعبين الأجانب يملكون الخبرة الكروية الكبيرة، حيث إن أعمارهم تفوق الـ30 وهي سن النضج الكروي والذي يعرف كيف يتعامل مع مجريات اللعب، ولكن في المقابل سيكون العامل اللياقي لديه هو أحد المشاكل التي ستواجه الفريق خلال ضغط المباريات.

ويعتبر الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي أكبر اللاعبين بعمر (35 سنة)، يليه الوافد الجديد لصفوف العميد طارق حامد صاحب الـ 33 سنة.

ويأتي البرازيلي برونو هنريكي بـ32 عاما، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمصري أحمد حجازي بـ31 عاما، ليأتي أخيرا البرازيلي إيجور كورنادور بـ30 عاما.

يذكر أنه يحسب لإدارة نادي الاتحاد الانتهاء من التعاقد مع المصري طارق حامد مبكرا، وذلك تحسبا لأي قرار قد يصدر بالمنع من التعاقد مع اللاعبين بسبب القضية المرفوعة على النادي من قبل نادي النصر.

أعمار لاعبي الاتحاد

الأجانب:

المصري طارق حامد:33

البرازيلي مارسيلو غروهي:35

البرازيلي برونو هنريكي:32

المغربي عبدالرزاق حمدالله:31

المصري أحمد حجازي:31

البرازيلي إيجور كورنادور:30