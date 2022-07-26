الأهلي يضم مهاجم لينس الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع المهاجم التونسي الشاب يوسف العبدلي لقيادة هجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى (يلو) الموسم المقبل. ونشر حساب الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) فيديو للاعب يشمل استعراض أهدافه ومهاراته، وذيلها بعبارة (النسر يوسف العبدلي أهلاويا حتى عام 2023). وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عدة تجارب في الدوري الفرنسي للهواة مع فريقي لينس ونيس، قبل أن يلعب لفريق الترجي التونسي. وكانت آخر تجاربه مع الاتحاد المستنيري التونسي الموسم الماضي.كما أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الأولى (يلو) الموسم المقبل. وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عدة تجارب في الدوري الفرنسي للهواة مع فريقي لينس ونيس، قبل أن يلعب لفريق الترجي التونسي. وكانت آخر تجاربه مع الاتحاد المستنيري التونسي الموسم الماضي.كما أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الأولى (يلو) الموسم المقبل.

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