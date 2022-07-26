شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يزور أندية الغربية وبني سويف يومى الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي بلدية المحلة غدًا الأربعاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام للإجتماع بعدد من أندية محافظات الغربية و الدقهلية و كفر الشيخ و المنوفية.

كما يستضيف نادي لافيينا بعد غد الخميس اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع أندية بني سويف و المنيا و الفيوم ، ضمن سياسية اتحاد الكرة في الاجتماع بالأندية من مختلف المحافظات للوصول لأفضل الحلول لتطوير منظومة كرة القدم ، و العمل على حل المشاكل التي تواجه الأندية.

في سياق مغاير، نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول أزمة تسريب صوتى للحكام في مباراة الاهلى و الجونة من داخل غرفة الفار.

وجاء البيان كالتالى: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا والخاص بمباراة الأهلي والجونة في الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري المصري مزيف و لا أساس له من الصحة وكلف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحسابات والصفحات، التي نشرت التسريب الصوتي المشار إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن هذه التصرفات من شأنها زعزعة الثقة في الحكام المصريين وإشعال الفتنة بين الجماهير".